NAPOLI (rgl) – La Campania differenzia sempre di più, ma ricicla ancora troppo poco. E soprattutto continua a produrre rifiuti, nonostante la popolazione sia diminuita. È il paradosso che emerge dal dossier “Facciamo secco il sacco 2026” di Legambiente Campania, che analizza l’andamento della gestione dei rifiuti urbani tra il 2016 e il 2024, in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. I numeri raccontano una realtà fatta di progressi, ma anche di ritardi strutturali. Nel 2024 la raccolta differenziata regionale ha raggiunto il 58,05%, mentre il tasso di riciclaggio effettivo si è fermato al 43,88%. Una distanza che fotografa uno dei principali problemi del sistema: separare i rifiuti non significa necessariamente riuscire a trasformarli in nuova materia. C’è poi un altro dato che preoccupa. In otto anni la produzione complessiva di rifiuti urbani è rimasta praticamente invariata, passando da 2,63 milioni di tonnellate nel 2016 a 2,62 milioni nel 2024. Nello stesso periodo, però, la popolazione campana è diminuita di oltre 260mila residenti, passando da 5,84 a 5,58 milioni. Il risultato è che ogni cittadino produce oggi più rifiuti: da 450 a 469 chilogrammi all’anno, con un incremento del 4,3%. La Campania resta comunque al di sotto della media nazionale, pari a 508 chilogrammi per abitante, ma il dato non cancella la mancanza di una vera inversione di tendenza nella prevenzione degli scarti.

DIFFERENZIATA IN CRESCITA, MA IL DIVARIO CON L’ITALIA RESTA AMPIO – Sul fronte della raccolta differenziata qualche passo avanti è stato compiuto. Nel 2016 la Campania si attestava al 51,6%, mentre nel 2024 ha raggiunto il 58,05%, con un incremento di circa 6,5 punti percentuali. Le quantità raccolte separatamente sono passate da 1,36 a 1,52 milioni di tonnellate, mentre l’indifferenziato è diminuito del 14%, scendendo da 1,27 a 1,10 milioni di tonnellate. La crescita, tuttavia, non è sufficiente a colmare il divario con il resto del Paese. Nel 2024 la media italiana della differenziata ha raggiunto il 67,7%, mentre quella del Mezzogiorno si è attestata al 60,2%. La Campania resta dunque indietro di quasi dieci punti rispetto al dato nazionale e anche sotto la media del Sud. Se il ritmo attuale dovesse rimanere invariato, la soglia minima del 65% verrebbe raggiunta soltanto tra il 2032 e il 2033.

LEGAMBIENTE: LA VERA SFIDA E’ PRODURRE MENO RIFIUTI – “Affinché la transizione verso un’effettiva economia circolare sia reale occorre ridurre gli scarti delle raccolte migliorando la qualità dei materiali conferiti, disporre di impianti adeguati e creare filiere capaci di trasformare ciò che raccogliamo in nuova materia”, sottolinea Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania. Il problema, secondo l’associazione, non riguarda soltanto la capacità di differenziare, ma soprattutto quella di prevenire la produzione dei rifiuti, favorire il riuso e la riparazione, limitare gli imballaggi superflui e orientare consumi e acquisti verso modelli più sostenibili. La Regione dispone già di strumenti di programmazione: dal Piano di prevenzione del 2013 al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani del 2016, fino all’aggiornamento approvato nel 2024. Quest’ultimo individua sei assi strategici, che comprendono eco-design, riduzione del monouso e degli imballaggi, riuso e riparazione, contrasto alla dispersione dei rifiuti, prevenzione degli sprechi alimentari e acquisti pubblici verdi. “La questione oggi non è quindi soltanto immaginare nuove strategie, ma capire quanto di ciò che era già stato pianificato sia stato effettivamente realizzato, aggiornare gli strumenti esistenti e fissare obiettivi verificabili”, evidenzia Imparato. Il parametro per misurare il successo, conclude, non deve essere soltanto quanto viene raccolto separatamente, ma soprattutto quanto viene effettivamente recuperato come materia.

LE CLASSIFCA DELLE PROVINCE: BENEVENTO IN TESTA, NAPOLI IN RITARDO – Le differenze territoriali sono evidenti. Nel 2024 è Benevento a guidare la classifica provinciale della raccolta differenziata con il 73,3%, seguita da Salerno con il 68,2%, Avellino con il 62,2% e Caserta con il 59,1%. In fondo alla graduatoria c’è Napoli, ferma al 53,2%. Il divario emerge ancora più chiaramente osservando la quantità di rifiuti indifferenziati prodotta da ciascun abitante. A Benevento sono circa 103 chilogrammi all’anno, contro i 138 di Salerno, i 141 di Avellino e i 192 di Caserta. Napoli arriva invece a circa 235 chilogrammi pro capite: più del doppio rispetto al territorio beneventano. Ma anche il primato di Benevento presenta un lato meno positivo. Proprio qui, infatti, tra il 2016 e il 2024 si registra l’incremento più consistente della produzione complessiva di rifiuti per abitante, superiore all’8%. Seguono Avellino e Salerno, entrambe intorno al 7%, mentre Napoli e Caserta si fermano a circa il 3%. Un dato che dimostra come una buona raccolta differenziata non equivalga automaticamente a una riduzione dei rifiuti prodotti.

IL VERO NODO E’ IL RICICLO: RACCOLTA E RECUPERO NON SONO LA STESSA COSA – È probabilmente questo il passaggio più significativo del dossier. Nel 2024, a fronte di una raccolta differenziata del 58,05%, il tasso di riciclaggio effettivo in Campania si è fermato al 43,88%. Il confronto con il 2017, primo anno per il quale è disponibile il dato ufficiale sul riciclo, è ancora più eloquente. In quell’anno la differenziata era al 52,88% e il riciclaggio al 43,26%. Da allora la prima è cresciuta di oltre cinque punti percentuali, mentre il secondo ha guadagnato appena 0,62 punti. Nel frattempo sono aumentate le quantità di materiali intercettati attraverso la raccolta differenziata. Carta e cartone sono passati da circa 181.700 a 237.900 tonnellate (+31%), i metalli da 22.800 a 27mila tonnellate (+18%), il vetro da 127mila a 158.500 tonnellate (+25%) e la plastica da 133.800 a 170.900 tonnellate (+28%). Numeri che testimoniano una maggiore capacità di separare i materiali, ma non necessariamente un incremento equivalente della materia effettivamente riciclata. Il messaggio di Legambiente è quindi netto: la Campania non può fermarsi alla percentuale riportata sui cassonetti o nei bilanci comunali. La vera economia circolare comincia quando si producono meno rifiuti e quelli raccolti tornano davvero a essere risorse.