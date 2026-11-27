NOLA (alads) – Ci sono numeri che valgono più di una cifra. Quello raggiunto al Teatro Umberto di Nola è 22.100 euro. È il risultato della generosità di una comunità, degli imprenditori e di quanti hanno scelto di partecipare alla seconda edizione della serata dedicata a Francesca, la bambina scomparsa a soli cinque anni a causa di una malattia, curata proprio all’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. Una somma doppia rispetto a quella raccolta lo scorso anno, ma destinata probabilmente a crescere: la raccolta fondi, infatti, è ancora aperta. Non è stata una serata di tristezza, ma di sorrisi. Proprio come avrebbe voluto Francesca, una bambina vivace, allegra, piena di energia. I suoi genitori, Valentina e Domenico, hanno scelto di non lasciare che il dolore diventasse silenzio. Hanno deciso di trasformarlo in un gesto concreto, in un aiuto per altri bambini e per le loro famiglie. Una storia di amore e coraggio che, a distanza di tempo, continua a produrre qualcosa di bello. A tenere il pubblico del teatro Umberto tra risate e riflessioni ci hanno pensato Daniele Ciniglio e Alessandro Bolide. La loro comicità ha accompagnato una serata capace di alternare leggerezza e momenti di grande intensità, senza perdere di vista il motivo che aveva riunito tante persone: sostenere la Fondazione Santobono Pausilipon e il lavoro quotidiano dell’ospedale pediatrico napoletano. A raccontare il valore di questa solidarietà sono state Flavia Matrisciano e Lucia De Martino, rappresentanti della Fondazione presenti in sala. Dietro ogni donazione, infatti, non c’è soltanto un contributo economico, ma la possibilità di migliorare l’assistenza, alleviare le sofferenze dei piccoli pazienti e stare accanto alle famiglie costrette a vivere tra reparti, attese e speranze. Perché una malattia non coinvolge soltanto un bambino: attraversa la vita di un’intera famiglia. Il momento più intenso della serata è arrivato con Carmen Pommella. L’attrice, attualmente nel cast della serie HBO Melania, nella quale interpreta Vittoria, la madre di Melania Rea, ha letto una lettera scritta dal papà di Francesca. Lo ha fatto dando voce alla bambina, raccontando quelle parole in prima persona, come se fosse proprio lei a parlare dal palco. Per qualche minuto il teatro si è fermato. Non c’erano più battute né applausi, soltanto l’ascolto di una storia che ha restituito al pubblico la vivacità e la presenza di Francesca. Ma il suo ricordo non resterà legato soltanto a una serata. Valentina e Domenico stanno lavorando a un libricino che avrà in copertina un disegno realizzato dalla figlia: Michelino, il personaggio che Francesca aveva inventato e immaginato protagonista di un viaggio nel tempo. All’interno troveranno spazio anche i disegni dei bambini ricoverati al Santobono, ispirati ai racconti di chi ogni giorno vive accanto a loro nei reparti. Il progetto prevede inoltre laboratori artistici attraverso i quali i piccoli pazienti potranno dare forma alle diverse tappe del viaggio di Michelino. Un percorso creativo che unirà la fantasia di Francesca a quella di tanti altri bambini, trasformando un suo disegno in una storia collettiva. Accanto alla famiglia c’è anche Lo Sportello dei Sogni, associazione nata a Salerno e presente con una sede anche a Nola. La realtà si occupa di raccogliere e realizzare i desideri dei malati oncologici, dai tre ai novant’anni, nella convinzione che un sogno possa regalare energia, entusiasmo e momenti di felicità anche nei percorsi più difficili. Francesca aveva realizzato il suo desiderio prima di andare via: diventare una principessa nel Castello di Lauro. Un sogno diventato realtà e che oggi continua a ispirare chi le ha voluto bene. Sua mamma Valentina è diventata a sua volta un’“acchiappasogni” e, a marzo, sarà Filippo, scelto proprio da lei, a vedere realizzato il proprio desiderio. Alla fine, Valentina e Domenico hanno affidato a poche parole il sentimento che accompagna questa esperienza: gratitudine. Per chi ha partecipato, per chi ha donato, per gli imprenditori che hanno contribuito e per quanti continuano a tenere vivo il ricordo della loro bambina. La raccolta fondi a favore della Fondazione Santobono Pausilipon resta aperta. I 22.100 euro raggiunti rappresentano già un risultato importante, ma soprattutto raccontano una comunità che ha scelto di esserci. Francesca aveva cinque anni. Il suo sorriso, oggi, continua ad arrivare dove c’è più bisogno. E a regalare speranza ad altri bambini.