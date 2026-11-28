PALMA CAMPANIA (rgl) – Una lite tra giovani, poi l’intervento di un terzo ragazzo e la lama di un coltello. È finito con un 16enne arrestato per tentato omicidio l’episodio avvenuto in un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati di Palma Campania. Tutto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14.30. Il personale della struttura ha chiamato il 112 segnalando una lite in corso. Quando i carabinieri della stazione di Palma Campania sono arrivati, hanno ricostruito la dinamica dell’aggressione. Secondo quanto accertato dai militari, un 18enne aveva avuto un litigio con un connazionale di 15 anni. Durante la discussione sarebbe intervenuto un 16enne che avrebbe colpito il ragazzo più grande con diversi fendenti. I carabinieri hanno trovato e sequestrato il coltello a serramanico ritenuto utilizzato nell’aggressione. Sequestrata anche la felpa indossata dalla vittima, sulla quale erano ancora visibili i fori provocati dalla lama e le tracce di sangue. Il 18enne è stato soccorso e sottoposto alle cure dei sanitari. I medici hanno riscontrato cinque ferite da taglio, localizzate tra il torace e la coscia destra. Una delle lesioni ha provocato una ferita penetrante con lieve pneumotorace. Il giovane è tuttora ricoverato in ospedale in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Al termine degli accertamenti, i militari dell’Ama hanno arrestato il 16enne con l’accusa di tentato omicidio. Il minorenne è stato trasferito nel Centro di Prima Accoglienza per minorenni di Napoli, ai Colli Aminei.