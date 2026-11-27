ATRANI (rgl) – Un controllo alla circolazione stradale si è trasformato in un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di un 32enne residente in Costiera Amalfitana. L’uomo è stato fermato dai carabinieri della stazione di Amalfi nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’ispezione del veicolo, i militari hanno rinvenuto circa 50 grammi di hashish già suddivisi in ovuli. Il ritrovamento ha spinto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione sono stati trovati ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente, tra hashish e marijuana, per un peso complessivo di circa 38 grammi, oltre a un bilancino di precisione ritenuto strumento utile per il confezionamento e la commercializzazione delle dosi. Alla luce degli elementi raccolti, il 32enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.