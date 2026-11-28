NAPOLI (rgl) – Non più soltanto telefonate e raggiri improvvisati. Le truffe agli anziani si fanno sempre più sofisticate e sfruttano anche l’intelligenza artificiale per costruire identità e documenti falsi. A Licola, i carabinieri hanno denunciato per truffa aggravata un 52enne e un 36enne, trovati in possesso di gioielli e di un falso tesserino dell’Arma. I militari hanno fermato i due mentre viaggiavano a bordo di un’auto. Durante la perquisizione sono stati trovati alcuni gioielli e, nella tasca di uno dei due, un tesserino con la dicitura “assistente arma dei carabinieri-perito”. Un documento che, naturalmente, non esiste nella realtà, ma che era stato realizzato per sembrare autentico: nome, cognome, loghi dell’Arma e persino la fotografia di una persona in uniforme, verosimilmente generata attraverso l’intelligenza artificiale. Gli accertamenti hanno permesso ai carabinieri di ricostruire anche la provenienza dei gioielli. I due sarebbero riusciti a truffare un 85enne di Battipaglia, in provincia di Salerno. La merce è stata sequestrata e i gioielli saranno restituiti al legittimo proprietario. Ma quello del falso tesserino non è l’unico tentativo di raggiro scoperto nelle ultime ore. A Procida, un 70enne ha ricevuto sul proprio smartphone una chiamata attraverso WhatsApp. A comparire sul profilo del chiamante era la fotografia, questa volta autentica, di un carabiniere in divisa, realmente in servizio nel Nord Italia. Il truffatore si è presentato come un militare della stazione dei carabinieri di Procida e ha raccontato all’uomo di un presunto bonifico bancario irregolare disposto sul suo conto corrente. Un copione ormai noto, pensato per spaventare la vittima e convincerla a seguire le indicazioni del falso militare. L’uomo, però, ha riconosciuto il tentativo di truffa, ha interrotto immediatamente la conversazione e si è rivolto ai carabinieri della stazione locale. I militari hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini.