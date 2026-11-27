CASERTA (rgl) – Prima il raggiro, con la tecnica ormai collaudata del finto carabiniere. Poi la fuga a tutta velocità sull’autostrada, con manovre pericolose tra auto e mezzi pesanti. Infine lo schianto contro una bisarca, il ribaltamento e l’incendio. Una corsa folle terminata con due persone arrestate e gli agenti della Polizia Stradale che, nonostante le fiamme, sono riusciti a salvarle estraendole dall’abitacolo. La vicenda è cominciata a Osimo, in provincia di Ancona, dove una donna è stata raggirata da una coppia di truffatori che le ha sottratto gioielli per un valore stimato superiore ai 15mila euro. Il copione utilizzato è quello del falso appartenente alle forze dell’ordine. Un uomo, spacciandosi per maresciallo dei carabinieri, ha telefonato alla vittima raccontandole che la sua automobile sarebbe stata notata nei pressi di una gioielleria rapinata durante la notte. Per verificare la sua posizione nella vicenda, le avrebbe chiesto di raccogliere tutti i preziosi presenti in casa, necessari per una presunta perizia. Convinta dalla storia, la donna si è recata anche in banca per recuperare altri gioielli. Poco dopo ha consegnato tutto a una complice, presentatasi come perito. Soltanto in seguito si è resa conto di essere stata truffata e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione di Osimo, che sono riusciti a individuare l’automobile utilizzata per la fuga e ad allertare la Polizia Stradale.

L’INSEGUIMENTO A 190 CHILOMETRI ORARI – La segnalazione è arrivata alla Sala operativa del Centro operativo autostradale di Napoli. Una pattuglia della sottosezione Polizia Stradale di Caserta Nord ha intercettato la Peugeot 3008 al chilometro 721 dell’autostrada, in direzione sud, nel territorio di Vitulazio. A bordo c’erano una donna alla guida e un giovane sul sedile anteriore. Quando gli agenti hanno intimato l’alt, la conducente ha accelerato, dando inizio a un inseguimento durato circa 15 chilometri, con punte di velocità comprese tra 180 e 190 chilometri orari. Durante la fuga, la Peugeot ha zigzagato lungo la carreggiata, tagliando la strada ad automobili e mezzi pesanti. Una corsa estremamente pericolosa, che ha messo a rischio gli altri automobilisti e gli stessi poliziotti.

LO SCHIANTO CONTRO UNA BISARCA SULLA A30 E L’AUTO IN FIAMME – La fuga si è conclusa al chilometro zero dell’A30, nel territorio di Capodrise, sul raccordo tra l’A1 in direzione sud e l’A30 verso Salerno. A causa dell’alta velocità, l’auto ha tamponato violentemente una bisarca, ribaltandosi più volte e finendo sul fianco sinistro. Subito dopo è divampato un incendio. Gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti senza esitare: nonostante le fiamme già in corso, sono riusciti ad aprire l’abitacolo ed estrarre entrambi gli occupanti prima che il fuoco avvolgesse completamente la vettura. Hanno poi utilizzato gli estintori in dotazione per contenere il rogo, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco. All’interno della Peugeot sono stati recuperati diversi monili d’oro riconducibili alla truffa appena consumata a Osimo. Parte della refurtiva era stata nascosta dalla conducente tra i propri indumenti. I due occupanti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Caserta. Dopo le cure, sono stati dimessi con prognosi rispettivamente di cinque e sei giorni.

DUE ARRESTI, DUE MISURE DIVERSE – I due sono stati arrestati con le accuse, allo stato delle indagini preliminari, di truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. In un primo momento, su disposizione del pubblico ministero di turno, erano stati collocati agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Al termine dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto disponendo per la donna gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre per l’uomo è stata disposta la liberazione in attesa delle successive fasi del procedimento.