Irpinia, incidente col trattore nelle campagne: muore 13enne

Tragedia nel pomeriggio in Irpinia. Un 13enne di Monteverde è morto in un incidente in campagna. Il dramma è avvenuto in contrada San Giovanni. Il ragazzino abitava poco lontano. Il 13enne è stato travolto da un trattore che si è ribaltato con molta probabilità a causa della pendenza del terreno. Per il ragazzino non c’è stato nulla da fare. Quando sono arrivati i soccorritori era ormai troppo tardi. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, anche per accertare l’esatta dinamica del sinistro. Avviate le indagini.