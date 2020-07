Città che legge 2020-2021: riconoscimento per Cimitile, Nola, San Vitaliano e Scisciano

Sono 17 i comuni tra Napoli e provincia (su 858 totali in tutta Italia) che hanno ricevuto la qualifica “Città che legge” per il biennio 2020/2021 con la quale si intende riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore condiviso per il miglioramento della qualità della vita individuale e collettiva. Con questo riconoscimento le amministrazioni possono dar vita ad un patto locale per la lettura e partecipare ai bandi che il Centro per il libro e la lettura, l’Anci e il Mibact pubblicheranno per attribuire contributi economici, premi ed incentivi ai progetti più meritevoli e potranno ospitare festival, rassegne o fiere che mobilitano i lettori e attirano i non lettori. Questo l’elenco completo pubblicato dal centro per il libro e la lettura d’intesa con l’Aci e il Mibact: Anacapri, Bacoli, Cimitile, Gragnano, Ischia, Napoli, Nola, Piano di Sorrento, Pomigliano d’Arco, Poggiomarino, Portici, Procida, San Vitaliano, Scisciano, Somma Vesuviana, Torre del Greco e Vico Equense. (nl)