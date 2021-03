MARIGLIANO – Weekend intenso di controlli anti covid 19 della polizia locale di Marigliano su tutto il territorio cittadino. Venerdì e sabato sono continuati gli accertamenti di polizia amministrativa da parte degli agenti guidati dal maggiore Emiliano Nacar. La giornata di ieri era cominciata con il servizio scorta vaccini effettuato dagli agenti, poco dopo i caschi bianchi hanno scoprivano una pizzeria aperta senza la dovuta scia commerciale: immediata la chiusura e la salta sanzione di 5000 euro. Oggi durante il turno mattutino gli agenti sono stati informati che era aperta in attività di parrucchiere in violazione dell’ultimo dpcm: anche qui immediata sanzione e chiusura del locale. Nel pomeriggio posti di blocco con tre sanzioni elevate per spostamenti ingiustificati in zona rossa. Durante il pattugliamento scoperti e chiusi due circoli sportivi e ricreativi aperti: inflitte sanzioni per altri 2000 euro.