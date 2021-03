Taurano, autovettura in sosta va a fuoco nella notte: indagano i carabinieri

TAURANO – Continuano le indagini dei carabinieri nel Vallo di Lauro. Sono in corso altri accertamenti per l’incendio che nella tarda serata di sabato (era da poco passata la mezzanotte) ha interessato una Lancia Musa parcheggiata sulla pubblica via, nei pressi del campo sportivo, a Taurano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Baiano e i vigili del fuoco di Avellino, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini, a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.