CICCIANO (Nello Lauro) – Un mondo sotterraneo e parallelo. Con regole proprie, difficile da scoprire. Un mercato immobiliare fuorilegge e senza regole, difficile da controllare. Un fenomeno che da tempo è sotto la lente delle forze dell’ordine nel Napoletano. Ultimo episodio, in rigoroso ordine di tempo, è quello scoperto nel rione Iacp (ex Gescal) di Cicciano dai carabinieri della locale stazione e dagli agenti della polizia municipale. Un intero nucleo familiare, composto da tre persone di Cicciano, approfittando dell’assenza del locatario, ha occupato abusivamente un alloggio popolare nel quartiere periferico cittadino e addirittura aveva dato il via a lavori, chiaramente abusivi, di ristrutturazione. Una situazione scoperta da carabinieri e vigili urbani che hanno provveduto a sequestrare l’appartamento e denunciare i tre responsabili.