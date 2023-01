I vigili del fuoco di Avellino nella tarda serata di ieri 16 gennaio, sono intervenuti nel comune di Forino in piazza Municipio, per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente, e la squadra dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza l’area. Non si sono registrati ulteriori danni.