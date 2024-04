Rubano vestiti e accoltellano vigilante al “Campania”: arrestati

Visti da una guardia giurata mentre asportavano capi di abbigliamento in un negozio del centro commerciale “Campania” di Marcianise, due giovani ladri di origine marocchina di 21 e 24 anni hanno tentato la fuga ed uno dei due ha accoltellato un vigilante ad una mano. Entrambi sono finiti in manette e poi in carcere per furto, lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. I due sono stati notati grazie alle telecamere di videosorveglianza interna dagli addetti alla vigilanza, che hanno subito chiamato i carabinieri, intervenuti sul posto. Quando i due ladri hanno visto vigilanti e militari hanno tentato la fuga, colpendo una guardia giurata, ma sono stati però fermati; negli zaini in possesso dei due ragazzi sono stati trovati arnesi per lo scasso, qualche grammo di hashish, e la refurtiva, che è stata consegnata al titolare del negozio derubato.