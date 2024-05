Tiziana Ferrario e Luciana Esposito ospiti della prima edizione nazionale del premio letterario “Ipazia”, l’iniziativa promossa dall’omonima associazione presieduta da Tony Soviero. L’evento si terrà a partire dalle 20 di sabato 25 maggio a Visciano, nella chiesa di San Sebastiano, e vedrà la partecipazione di scrittori provenienti da tutta Italia che hanno risposto al concorso lanciato dal sodalizio incentrato sui temi dell’emancipazione femminile ispirati proprio alla figura di Ipazia: 340 i lavori pervenuti suddivisi in quattro sezioni: poesie e racconti inediti, racconti e romanzi editi, saggi a cui si aggiunge la sezione riservata alle scuole presenti sul territorio nazionale. Tiziana Ferrario e Luciana Esposito ospiti della prima edizione nazionale del premio letterario “Ipazia”, l’iniziativa promossa dall’omonima associazione presieduta da Tony Soviero. L’evento si terrà a partire dalle 20 di sabato 25 maggio a Visciano, nella chiesa di San Sebastiano, e vedrà la partecipazione di scrittori provenienti da tutta Italia che hanno risposto al concorso lanciato dal sodalizio incentrato sui temi dell’emancipazione femminile ispirati proprio alla figura di Ipazia: 340 i lavori pervenuti suddivisi in quattro sezioni: poesie e racconti inediti, racconti e romanzi editi, saggi a cui si aggiunge la sezione riservata alle scuole presenti sul territorio nazionale.

Nel corso della cerimonia di sabato, condotta dalla giornalista Autilia Napolitano e dalla scrittrice Marianna Scagliola, saranno annunciati i vincitori e conferite le menzioni speciali secondo le preferenze espresse dalla giuria a cui hanno preso parte anche alcuni rappresentanti delle associazioni del territorio. Spazio sarà riservato alle due ospiti, la nota giornalista del Tg1 per anni inviata di guerra, Tiziana Ferrario che parlerà del suo ultimo libro “Cenere”, e Luciana Esposito, giornalista, che con il suo libro “Francesco Pio. Per sempre diciotto anni” ha ripercorso la tragedia del giovane ragazzo ucciso a Pianura da una pallottola vagante.

“Emozionati annunciamo questa seconda edizione che dal regionale passa al nazionale e che già in termini di adesioni ci ha stupito emotivamente – spiega il presidente Tony Soviero – siamo partiti lo scorso anno con un progetto rivolto solo alla Campania raggiungendo quaranta iscritti. Quest’anno l’evento ha cambiato volto diventando nazionale coinvolgendo 340 partecipanti senza considerare le scuole. I miei ringraziamenti vanno sicuramente a tutti gli scrittori che, da Nord a Sud, hanno avuto fiducia nel nostro concorso e ai tanti che in questo weekend saranno con noi. È il segno – continua – che c’è fame e sete di cultura, che il libro continua ad affascinare e a conquistare il pubblico. Il talento va coltivato ma soprattutto incoraggiato ed è per questo che la nostra azione sul territorio continua senza sosta, mossi dall’amore per questa grande missione sociale e culturale”.

“Un grande lavoro che premia e qualifica la nostra area – aggiunge il sindaco Sabatino Trinchese che con la sua amministrazione ha dato il patrocinio morale all’evento – I miei più sinceri complimenti all’associazione Ipazia per aver in pochissimo tempo intercettato una grande opportunità per questo territorio, uscendo fuori dai confini regionali con un progetto di spessore che coniuga passione e coraggio. Sono queste le iniziative che fanno di una piccola comunità come la nostra il modello sociale ideale”.