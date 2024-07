Blitz carabinieri a Napoli, trovata la “droga dei ricchi”: un arresto

Sequestro di cocaina rosa nel rione Sanità di Napoli: la droga per i ricchi, come viene definita, visto che il costo per dose si aggira intorno ai 400 euro. Era il 23 dicembre quando i carabinieri della compagnia Stella arrestarono tre persone sorprese in una sorta di laboratorio in via San Nicola dei Caserti, un vicolo nel centro storico di Napoli. Una operazione che permise di concludere una operazione anti droga. Questa volta il blitz è avvenuto al rione Sanità, in via Vicoletto San Gennaro dei poveri, nell’appartamento al civico 1. L’irruzione dei carabinieri ha incastrato il 20enne Giuseppe A.: nella sua abitazione, oltre a ingenti quantità di marijuana, cocaina e hashish, i carabinieri hanno trovato la “cocaina rosa”, ben 35 involucri. Sequestrate anche spid e ketamina con 2 bilancini di precisone. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere mentre sono in corso indagini dei carabinieri per riscostruire l’esatta dinamica del traffico di stupefacenti