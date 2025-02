Orrore nel Casertano, scoperte 22 carcasse di bufalotti

Macabro ritrovamento in una zona agricola fluviale del Volturno, nell’area denominata Felci/Pioppi, dove i carabinieri forestali di Alife, su segnalazione dell’Asl di Caserta – Veterinaria, hanno scoperto un fosso colmo di carcasse di vitelli bufalini smaltite illegalmente. Gli accertamenti condotti insieme ai veterinari hanno portato alla rilevazione di 22 carcasse, oltre a scheletri e ossa di animali riferibili a smaltimenti illeciti avvenuti nel tempo. L’area è stata immediatamente posta sotto sequestro, mentre il sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, ha disposto l’installazione di una recinzione metallica per evitare la diffusione di possibili malattie infettive causate dalla fauna selvatica. Sono attualmente in corso indagini per individuare i responsabili di questo grave reato, che solleva allarme sia per le implicazioni ambientali che per i rischi sanitari legati alla contaminazione del territorio.