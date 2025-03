NOLA – In uno “Sporting Club” deserto è andata in scena una sfida spettacolare tra Nola e Montecalcio, conclusa con una vittoria in rimonta per i padroni di casa. Nonostante le numerose assenze, i bianconeri di mister Carmelo Condemi hanno trovato la forza per ribaltare il risultato e conquistare tre punti fondamentali che valgono il secondo posto in classifica.

LA PARTITA – Il match, a porte chiuse per disposizioni del Prefetto di Napoli, inizia con il Nola che prende subito il comando del gioco, nonostante il forte vento che condiziona la manovra. Il Montecalcio si rende pericoloso già all’8′, con un colpo di testa di Castaldo che sfiora il palo. I padroni di casa rispondono con Acampora, ma il suo tiro al volo termina alto. Al 30′ l’occasione più clamorosa del primo tempo: Vitolo sfonda sulla destra e serve Lepre, che tenta una spettacolare rovesciata senza fortuna.

LA FOLLE RIPRESA – Nella ripresa, al 60′, arriva il vantaggio del Montecalcio: Guadagno respinge un tiro da posizione defilata, ma Rosolino è il più lesto e insacca. Il Nola, però, non si arrende e al 74′ sfiora il pareggio con Caccavallo, che si accentra e calcia trovando la deviazione in corner. Ancora, al 78′, un calcio di punizione di Pepe viene deviato miracolosamente dal portiere avversario Castiglio. Il pareggio arriva all’81’, con un’azione insistita in area che porta proprio Pepe a segnare in doppia battuta. Passano appena due minuti e il Nola completa la rimonta: Filosa si procura un rigore che Varsi realizza con freddezza. Al 87′, i bianconeri calano il tris con Filosa, bravo a raccogliere un assist di Varsi e a mettere il pallone in rete. La gara sembra chiusa, ma al 89′, il Montecalcio accorcia le distanze con Perretta, che insacca sulla ribattuta dopo una punizione deviata sulla traversa da Guadagno. Il Nola resiste agli ultimi assalti e porta a casa una vittoria preziosissima.

LE PAROLE DI CONDEMI – Mister Carmelo Condemi ha elogiato la squadra: “Volevamo fortemente questa vittoria dopo i risultati di ieri. Abbiamo ottenuto un risultato importante con uno sforzo davvero grande. I miei ragazzi meritano di stare in alto in classifica. È stata la vittoria del collettivo. Peccato per l’assenza dei nostri tifosi, il loro sostegno è fondamentale”.

IL TABELLINO

NOLA – MONTECALCIO 3-2

NOLA: Guadagno, Vitolo, Pepe, Mansi, Avolio, Cozzolino, Acampora (72′ Caccavallo), Papa (69′ Cacciatore), Melillo (61′ Varsi), Liccardi, Lepre (49′ Varsi). A disposizione: Moccia, Pagano, Masecchia, De Luca, Biason. Allenatore: Carmelo Condemi.

MONTECALCIO: Castiglio, Salvati, Rosolino, Perretta, Della Rocca, Marigliano, Grieco (88′ Giannini), Ruggiero (72′ Mascolo), Rabbeni (72′ Capuano A.), Castaldo, Rimoli (92′ Raucci).

A disposizione: Sarracino, De Vivo, Scotto, Capuano C., Di Martino. Allenatore: Raffaele Iervolino.

ARBITRO: Pagnotta di Nocera Inferiore (assistenti Giunta di Torre Annunziata e Tartaglione di Napoli).

RETI: Rosolino (M) 60′, Pepe 81′ (N), Varsi 83′ (N), Filosa 87′ (N), Perretta 89′ (M).

NOTE: ammoniti Varsi (Nola), Salvati, Castaldo e Castiglio (Montecalcio).