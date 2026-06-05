SALERNO (rgl) – Una perquisizione, un appartamento trasformato in deposito e un quantitativo di droga che lascia poco spazio ai dubbi: non si trattava di consumo personale. È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno che hanno arrestato L. R., accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, all’interno dell’abitazione del giovane i militari hanno trovato hashish, marijuana, eroina e cocaina, per un totale di oltre 9 chilogrammi di droga già suddivisa in parte e pronta per essere confezionata. Nel dettaglio, sono stati sequestrati circa 836 grammi di hashish, 3,6 chili di marijuana, 5,3 chili di eroina e diverse dosi di cocaina, oltre al materiale utilizzato per il confezionamento. Un quantitativo imponente che secondo gli inquirenti sarebbe stato destinato allo smercio sul territorio. L’operazione rientra nelle attività di contrasto allo spaccio coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno coordinata da Raffaele Cantone.