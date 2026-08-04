Carburanti, nuova impennata: sconto in scadenza, prezzi in rialzo

ROMA (rgl) – Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri è chiamato a decidere sulla proroga dello sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, in scadenza il 6 agosto, il prezzo del diesel torna a salire. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio prezzi carburanti del Mimit, il gasolio in modalità self lungo la rete stradale nazionale è risalito a 2,100 euro al litro, contro i 2,097 euro registrati lunedì. Si tratta del livello più alto dal 29 luglio, giorno in cui è stato avviato l’ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina, il prezzo medio self resta stabile a 1,999 euro al litro sulla rete stradale. Sulla rete autostradale, invece, i prezzi sono ancora più elevati: 2,084 euro/litro per la verde self e 2,173 euro/litro per il diesel. Un quadro che conferma la pressione dei mercati energetici e l’attesa per la decisione del governo sulla proroga dello sconto, misura che incide direttamente sul costo alla pompa.