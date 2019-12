Casalnuovo, 40 chili di botti illegali pronti per la rivendita: arrestato

Ha 24 anni ed è incensurato l’uomo arrestato dai carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli per detenzione e porto illegale di materiale esplosivo. Il giovane – in casa e nella sua autovettura – nascondeva quasi 40 chili di ordigni illegali: 165 “cipolle” e 200 “dentini” fabbricate artigianalmente e pronte per essere rivendute prima della notte di San Silvestro. I botti, privi dell’etichetta con il numero del decreto ministeriale che ne autorizza il commercio, sono stati sequestrati e affidati al Nucleo Artificieri di Napoli per la classificazione e la distruzione. Il 24enne è stato giudicato nelle aule del Tribunale di Napoli, per lui obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.