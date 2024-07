Terremoto, scossa di magnitudo 4.0 nei Campi Flegrei

E’ di magnitudo 4.0 la scossa di terremoto avvertita alle 13,46 nella zona dei Campi Flegrei ad una profondità di 4 chilometri. La scossa è stata avvertita nei comuni dell’area vicina all’epicentro ma anche in diversi quartieri di Napoli. Il terremoto è avvenuto alla profondità di 4 chilometri, si legge sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e i comuni più vicini all’epicentro sono Bacoli, a soli 2 chilometri, Monte di Procida (4 chilometri) Pozzuoli (5), Procida (8) e Quarto (9).

COSTONE CROLLA A BACOLI – un costone è caduto nella zona di Marina Grande a Bacoli: i detriti sono finiti in mare a poca distanza dai bagnanti, per fortuna senza conseguenze per le persone. Non è chiaro se ci sia o meno una correlazione tra la scossa ed il crollo. Da luglio si tratta del terzo cedimento di un costone nella zona marina dei Campi Flegrei: i precedenti si sono verificati a Miliscola, spiaggia di Monte di Procida.

TREMA ANCHE PROCIDA – Anche l’isola di Arturo ha “tremato” per la scossa delle 13.46 con epicentro nei Campi Flegrei. Tanti i procidani che hanno percepito distintamente il movimento tellurico, forte e prolungato, in diverse zone dell’isola; alcuni di loro hanno anche lasciato per precauzione le case scendendo in strada. Subito dopo la scossa sono partiti i controlli ed il monitoraggio per eventuali danni, soprattutto nel versante nord dell’isola, ma al momento come conferma il sindaco procidano Dino Ambrosino, non ne sono stati rilevati.

STOP A CUMANA, CIRUMFLEGREA E METROPOLITANA– In seguito alla scossa di magnitudo 4.0 registrata alle ore 13.46 nei Campi Flegrei, “per consentire le opportune verifiche tecniche all’infrastruttura ferroviaria ed agli impianti”, Eav “è stata obbligata a sospendere la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea”. Circolazione ferroviaria sospesa in via precauzionale anche sulla linea metropolitana Villa Literno – Napoli S.Giovanni Barra, a seguito della scossa di terremoto. Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l’evento sismico

PROTEZIONE CIVILE: “NESSUN DANNO” – Secondo quanto riferito dalla Protezione Civile la scossa di terremoto di magnitudo 4.0 registrata nei Campi Flegrei è stata avvertita dalla popolazione ma non ha causato danni. “In seguito all’evento – si legge in una nota – la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni”.