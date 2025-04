La maledizioni delle finali è stata finalmente spazzata via: il Cimitile conquista la Coppa Campania di Promozione, battendo per 2-0 la Polisportiva Puglianello nella finale disputata ad Aversa. Decisive le reti del capitano Felice Gaetano, autore di un capolavoro dalla distanza, e di Attilio Tansella, che ha chiuso il match nella ripresa. Una vittoria storica non solo per la squadra di mister Fabrizio Manna, ma per l’intera comunità, che finalmente vede i granata del patron Crescenzo Meo incidere per a prima volta il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione regionale.

LA PARTITA – L’inizio di gara è equilibrato, con le due squadre che si studiano senza creare occasioni nei primi 15 minuti. Il Cimitile cresce con il passare del tempo e al 26’ passa in vantaggio: il capitano Felice Gaetano (ex Primavera del Napoli lascia partire un destro dai 25 metri, un tiro perfetto che si infila alle spalle di Cipriani, facendo esplodere i tifosi granata. Il Puglianello prova subito a reagire e va vicino al pareggio con Iannotta, ma la difesa del Cimitile regge bene fino al termine della prima frazione, chiudendo in vantaggio di una rete. Nella ripresa il match prende una piega decisiva: al 55’ il Puglianello resta in dieci uomini per l’espulsione di Chianese e, neanche un minuto dopo, il Cimitile ne approfitta immediatamente raddoppiando con Tansella, che raccoglie una respinta della difesa avversaria e piazza il pallone nell’angolino. Il Puglianello, nonostante l’inferiorità numerica, prova comunque a riaprire la gara e alla mezz’ora sfiora il gol, con il Cimitile che si salva. E’ l’ultimo sussulto di orgoglio dei sanniti con gli uomini di Manna gestiscono il doppio vantaggio fino al triplice fischio finale.

IL TABELLINO

CIMITILE – PUGLIANELLO 2-0

CIMITILE: Fernandez, Sena, Durantino, Pastore, Aprea, Acampora, Reita, Gaetano, Tansella (32’st Davino), Trawally, Raiola. A disp.: Maisto, Schiavone, Corcione, Matrisciano, Tesoro, Liccardo, D’Avino, Di Palma, Ricchiuti. Allenatore: Manna.

PUGLIANELLO: Cipriani, Gioventù, Iannotta, Lepore, De Vivo (32’st Di Mezza), Colella (17’st Zullo), Mazzariello (32’st Sernia), Alcantara (38’pt Di Santo), Dragone (25’st Baldini), Chianese, De Lucia. A disp.: Isernia, Veccio, Garofalo, Zullo, Di Mezza, Marzano, Baldini, Carandente, Di Santo. Allenatore: Facchino.

ARBITRO: Marco Castello di Ercolano Assistenti: Roberto Infante (Castellammare di Stabia), Michele Criscuolo (Torre Annunziata)

RETI: 26′ Gaetano, 57′ Tansella

NOTE: Ammoniti: Alcantara (P), Reita (C), Lepore (P), Baldini (P)

Espulso: Chianese (P)