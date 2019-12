Maltempo flagella il Nolano, Nola e Saviano sott’acqua

Il maltempo sta facendo danni a Napoli e in tutta la provincia. Difficile la situazione anche nel Nolano con disagi nella zona per arrivare al Vulcano Buono, Cimitile, Nola, Palma Campania, San Paolo Bel Sito e sopratutto a Saviano. Le foto dei nostri lettori testimoniano la drammatica situazione che si sta vivendo in queste ore con intere zone paralizzate e alcune senza corrente elettrica dal primo pomeriggio, disagi enormi per la circolazione e tanta paura tra gli automobilisti che sono stati a lungo fermi in auto sotto la copiosa pioggia che sta cadendo da questa mattina.