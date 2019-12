Natale 2019, Ipsseoa “Russo” di Cicciano porta doni ai bimbi del Santobono

La scuola della solidarietà. Da sempre in prima linea, oltre alle attività didattiche, per aiutare i più deboli e le persone in difficoltà. E’ l’Ipsseoa “Carmine Russo di Cicciano che quest’anno, in due distinte “missioni”, ha inviato una sua delegazione all’ospedale pediatrico “Pausillipon-Santobono” di Napoli. Nella prima occasione la dirigente dell’istituto alberghiero ciccianese Maria Carmela Napolitano, accompagnata da amministrativi e docenti, ha donato un presepe realizzato dal professore Raffaele Ferrante ai dirigenti della struttura sanitaria napoletana.











Nella giornata di ieri gli insegnanti Giacomo Fusco, Giuliano Napolitano, Raffaele e Vincenzo Ferrante con una rappresentanza di alunni, hanno portato doni per i bambini ricoverati, materiale didattico per la sala giochi e pasta, olio farina, zucchero, scatolame, sale, pelati, dolci, e l’occorrente per cucinare. La giornata è finita con l’augurale brindisi insieme a medici e genitori dei piccoli ospiti del Santobono.