Arzano, sicurezza alimentare: sequestrati 280 chili di carciofi

ARZANO – Continuano i servizi disposti dal comando provinciale dei carabinieri di Napoli per contrastare la vendita illegale di alimenti. i controlli sono iniziati già a ridosso del capodanno e, in particolare ad Arzano, nell’ultima settimana i carabinieri della tenenza locale hanno sequestrato circa 280 chili di carciofi cotti e venduti per strada. Gli ortaggi molto spesso vengono nascosti nei terreni vicino al luogo in cui sono venduti e quando vengono cotti sono ancora sporchi di terra; molti sono anche attaccati dalla muffa. in ogni caso tutti sono privi di un’etichettatura che ne indichi la provenienza. I 280 chili di carciofi sono stati sequestrati a 4 ambulanti che li vendevano nei pressi della “Rotonda di Arzano” e su via Atellana. mìMolti ortaggi, ancora da cuocere, erano sporchi, altri erano stati messi in tinozze piene d’acqua perché si ammorbidissero ma in condizioni di igiene precaria; i bracieri di cui gli ambulanti si servivano inoltre sono risultati sporchi e non omologati alla normativa sanitaria. La merce, pericolosa per la salute, è stata sequestrata e distrutta tramite la ditta di smaltimento rifiuti del comune mentre i 4 ambulanti sono stati denunciati per violazione delle norme sulla vendita degli alimenti.