Benemerenza della Finanza per Michele Vario, prof “eroe” di Cicciano

CICCIANO (n.l.) – Un attestato di benemerenza dalla Guardia di Finanza. Arriva un altro riconoscimento per Michele Vario, 36 anni, insegnante “eroe” di Cicciano. La proposta è arrivata da Michele Golia presidente della sezione di Avellino dell’associazione nazionale Guardia di Finanza. Michele Vario è stato già insignito di un “encomio solenne” con la seguente motivazione: “In data 26 aprile 2018 in qualità di prof accompagnatore delle classi dell’istituto istruzione superiore statale di Roma, in gita scolastica nella città di Milano, ha individuato un uomo che aveva rapinato un proprio alunno disabile e dimostrando enorme coraggio, non comune, e dava determinato apporto alle forze dell’ordine che lo assicuravano alla giustizia”. “Un gesto – dice Michele Golia – che rende merito e prestigio a tutta l’associazione nazionale Guardia di Finanza”. Un altro riconoscimento per le qualità del giovane insegnante ciccianese che oltre al suo lavoro pendolare per la Capitale e l’impegno civico e nel sociale ha scritto un romanzo che potrebbe presto essere pubblicato. Mai fermarsi.