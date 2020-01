Marigliano, 19enne con una pistola pronta a sparare: arrestato

I carabinieri della stazione di Marigliano e della sezione operativa di Castello di Cisterna l’hanno intercettato in via Ponte dei Cani. Era a bordo del suo scooter e quando è stato perquisito i militari gli hanno trovato addosso una pistola Taurus calibro 9×21 con matricola abrasa e 15 colpi nel serbatoio. In manette per detenzione e porto di arma clandestino è così finito Giuseppe Saggese, 19enne di Somma Vesuviana. Il giovane è ora nel carcere di Poggioreale. L’arma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti per verificare se sia stata utilizzata per fatti di sangue.