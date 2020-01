Roccarainola, Vacchiano migliore allevatore amatoriale di pitbull in Italia

ROCCARAINOLA (Nello Lauro) – Il migliore allevatore amatoriale di american pitbull terrier d’Italia è di Roccarainola. Antonio Vacchiano, 34 anni da compiere il prossimo giugno, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento alla fine di dicembre nell’ultima tappa del circuito “Atp dog” svoltasi a Sirignano. Il “best breeder” nolano ama lavorare con questa particolare razza di cani da circa 7 anni: un amore ricambiato quello con i pitbull che lo hanno portato a vincere una miriade di premi in tutta Italia compresi due titoli nazionali ed ora quello di migliore allevatore d’Italia.







Un riconoscimento per chi vive quasi tutta la giornata in simbiosi con i pitbull: dalle prime ore dal mattino quando li fa correre e respirare aria pura in montagna fino alla sera quando si occupa di portamento al suo “Vacchiano’s Kennel”. Passione per gli animali e rigore da allevatore: un’eccellenza del Sud.