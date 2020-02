Marigliano, blitz dei Nas nell’asilo: chiusa la mensa

MARIGLIANO – Continuano senza sosta i controlli serrati dei carabinieri del Nas in provincia di Napoli. I militari, coordinati dal comandante Gennaro Tiano, hanno eseguito a Marigliano una verifica igienico – sanitaria presso una scuola per l’infanzia. A conclusione dell’ispezione i carabinieri del nucleo speciale quale hanno proceduto alla chiusura amministrativa dell’attività di somministrazione poichè abusivamente attivata dalla parte a favore degli utenti, infanti fino al terzo anno d’età e a diffidare la parte per delle non conformità riscontrate nel corso della verifica igienico – sanitaria.