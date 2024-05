Strage sul lavoro, due morti in due cantieri edili nel Napoletano

Una doppia tragedia sul lavoro appena dopo il 1 maggio in provincia di Napoli. Sono due gli operai morti in due cantieri edili. A Lettere, un operaio di 57 anni, secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato dal terzo piano di un palazzo attorno al quale era in allestimento un cantiere edile. L’incidente è avvenuto in tarda mattinata, in via Depugliano dove sono intervenuti i carabinieri. Il secondo, invece, è avvenuto a Casalnuovo di Napoli: un operaio 60enne è morto in un cantiere in viale dei Tigli, a Casalnuovo. Sulle vicende stanno indagano i carabinieri.