I carabinieri forestali della stazione di Roccarainola hanno sanzionato per vendita di prodotti privi di indicazioni sulla tracciabilità un 31enne titolare di un esercizio commerciale. I militari hanno accertato – all’interno di un supermercato di Camposano – che molti prodotti non riportavano indicazioni sulla provenienza: 200 i chili di carne tra preparati, carni bianche e carni rosse e 14 quelli di prodotti da forno sequestrati. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato sanzionato per violazione del regolamento sulla tracciabilità della filiera agroalimentare con una sanzione di 1500 euro. Sempre a Camposano in un altro esercizio commerciale in Camposano il responsabile è stato sanzionato per un importo di 6000 euro per violazioni della normativa sui marchi tutelati Dop/Igp e violazioni sul disciplinare del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale.