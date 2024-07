Incidente tra tre vetture sull’autostrada A2: un morto e due feriti

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale sull’autostrada A2 del Mediterraneo, direzione nord nel tratto compreso tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia, in provincia di Salerno. L’incidente si è verificato all’alba di quest’oggi. Ancora non chiare le cause. A perdere la vita un 41enne di Polla, in provincia di Salerno, che viaggiava a bordo di una utilitaria. L’uomo è morto praticamente sul colpo. Inutile il tentativo dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo. Il corpo della vittima è rimasto incastrato nelle lamiere dell’auto. Gli altri due feriti, trasportati in ospedale, viaggiavano a bordo di due diverse auto. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia stradale, i vigili del fuoco e gli uomini dell”Anas.