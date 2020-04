Coronavirus in Campania, 8 morti in 24 ore: risalgono anche i positivi

NAPOLI – Sono 8 i nuovi morti per l’epidemia di coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore che fanno salire il totale a 317. Sono i dati diffusi dall’Unità di crisi della regione, aggiornati alla mezzanotte scorsa. La percentuale complessiva dei contagiati finora in Campania rispetto ai tamponi esaminati è del 7,7% . I guariti complessivi sono 872.

Totale positivi: 4.135 (61 nella giornata di ieri). Totale tamponi: 53.548 (2.458 esaminati ieri)

Totale deceduti: 317

Totale guariti: 872 (di cui 693 totalmente guariti e 179 clinicamente guariti)

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 2.227 (di cui 847 Napoli Città e 1380 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 633

Provincia di Avellino: 428

Provincia di Caserta: 403

Provincia di Benevento: 170

Altri in fase di verifica Asl: 274