Napoli, omicidio poliziotto: arrestati tutti i componenti della banda

Sono stati rintracciati anche gli altri due componenti la banda di malviventi coinvolta nell’incidente in cui ha perso questa mattina a Napoli la vita l’agente scelto Pasquale Apicella e dove è rimasto ferito gravemente un altro poliziotto. Questa mattina erano finiti in manette Fabricio Hadzovic nato in Bosnia Erzegovina il 10.05.1980 e Admir Hadzovic nato a Mugnano di Napoli il 16.01.1993, responsabili di omicidio volontario, tentata rapina aggravata, tentato furto aggravato e ricettazione: entrambi residenti nel campo rom di Giugliano in Campania. Nelle stesse circostanze e in considerazione dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, sono stati eseguiti altri due fermi emessi dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, nei confronti di Igor Adzovic nato a Caserta il 30.05.1981 e Renato Adzovic nato a Mugnano di Napoli il 29.04.1997.