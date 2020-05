NAPOLI – Sono 14 le persone risultate positive al tampone del covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore su 5412 test esaminati (circa 1100 in più di ieri), una percentuale dello 0,2 (ieri è stata dello 0,4%). Sette in meno di ieri quando i contagiati erano stati 21. Il totale delle persone positive dall’inizio dell’epidemia sale a 4576 su un totale 110811 tamponi per una percentuale che si abbassa ancora: ora è del 4,1% (ieri era il 4,3%). Nessun tampone positivo all’ospedale di Nola su 141 test esaminati dal laboratorio.

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 937 tamponi di cui 1 risultato positivo; (0,1%)

– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 760 tamponi di cui 1 risultato positivo; (0,1%)

– Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati processati 111 tamponi di cui nessuno risultato positivo; (0%)

– Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 395 tamponi di cui nessuno risultato positivo; (0%)

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 180 tamponi di cui 1 risultato positivo; (0,5%)

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 224 tamponi di cui 3 risultati positivi; (1,3%)

– Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 163 tamponi di cui nessuno risultato positivo; (0%)

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 1608 tamponi di cui nessuno risultato positivo; (0%)

– Ospedale di Nola: sono stati esaminati 141 tamponi di cui nessuno risultato positivo; (0%)

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 100 tamponi di cui nessuno risultato positivo; (0%)

– Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 74 tamponi di cui nessuno risultato positivo; (0%)

– Laboratorio del Ceinge: sono stati esaminati 255 tamponi di cui nessuno risultato positivo; (0%)

– Laboratorio Biogem sono stati esaminati 464 tamponi di cui 8 risultati positivi (1,7%)

Positivi 8 maggio: 14. Tamponi 8 maggio: 5.412 (0,2%)

Totale complessivo positivi Campania: 4.576 Totale complessivo tamponi Campania: 110.811 (4,1%)