MARIGLIANO – I carabinieri della stazione di Marigliano hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio un 29enne di Saviano. Durante un controllo alla circolazione, i militari hanno perquisito la sua auto e rinvenuto complessivamente 11 chili di marijuana suddivisi in 10 confezioni: 5 erano nascoste nel vano della ruota di scorta, le altre sotto al sedile posteriore. Finito in manette il 29enne è stato accompagnato al carcere di Poggioreale.