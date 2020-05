Nasce a Tufino la “Casa delle Associazioni”. Lo annuncia il sindaco Carlo Ferone: “Realizziamo un sogno restituendo al paese ed alla vita un’opera immaginata, voluta e realizzata da noi. Nel 2003, durante il mio primo mandato, progettammo e realizzammo, in poco più di un anno la riqualificazione di un edificio conosciuto come ex Mensa Bruno”. “Attraverso quella progettazione fu eliminata anche la restrizione esistente all’altezza di quell’edificio consentendo a via Roma di diventare una vera e propria strada”. “In un anno, ad inizio 2005, l’edificio era pronto. Poi arrivò lo scioglimento e la commissione prefettizia non diede seguito ad alcun utilizzo e l’immobile fu vandalizzato” racconta il primo cittadino “Nel 2007, durante il mio secondo mandato, dovemmo ristrutturarlo di nuovo e, a causa dell’emergenza aule, fu destinato ad edificio scolastico. Quando gli alunni tornarono nei plessi, di nuovo abbandono e nuove vandalizzazioni. “Obiettivo della mia amministrazione, fin dall’inizio di questo mandato, è stato quello di renderlo nuovamente funzionale e completare tutto l’iter per farlo diventare “ C as a del l e A s s oci azi oni ” aggiunge Ferone. “ Un grazie a tutti i consiglieri che mi sostengono che, con impegno costante, mi hanno consentito di portare a conclusione questo progetto”. “Per me che ho iniziato quest’opera, insieme agli altri che mi hanno sostenuto, è motivo di enorme soddisfazione perché dopo tanto tempo, realizzo un sogno e vedo altri frutti delle mie amministrazioni fiorire. Sono certo che succederà presto anche per tanti altri progetti che avevamo messo in cantiere e che sono stati lasciati al palo da altri”. “Alle associazioni assegnatarie un grande in bocca al lupo, sicuri che riempiranno di contenuti quelli che oggi sono mattoni” conclude Carlo Ferone.