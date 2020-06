Continua a salire il numero di positivi al coronavirus in Campania. Il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione aggiornato alle 17 di oggi annuncia altri 17 casi positivi su 1.983 tamponi (il totale dei contagi sale a 4.662, quello dei tamponi a 271.460), nessuna vittima (il numero complessivo resta fermo a 431) e un paziente guarito (4.067 dall’inizio della pandemia).

TRE POSITIVI A TUFINO – Dopo il primo caso di positività riscontrato in un circolo sportivo a seguito delle indagini svolte sono stati individuati a Tufono, al momento, 31 frequentatori abituali della struttura chiusa dal Comune che domani mattina verranno sottoposti a screening da parte dell’Asl. In queste ore si stanno notificando ai residenti di Tufino i relativi provvedimenti. Nell’ultimo bollettino di oggi diramato dal Comune, alle 18,30, sono salite a tre le persone contagiate dal covid-19. In via precauzionale è stato sospeso il mercato settimanale.