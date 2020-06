Coronavirus in Campania, zero positivi: è il secondo giorno consecutivo

Zero contagi anche oggi in Campania secondo quanto fa sapere l’Unità di Crisi della Regione dopo il dato emerso ieri. Oggi sono stati esaminati complessivamente 2.918 tamponi di cui nessuno è risultato positivo. Il totale complessivo dei positivi in Campania è di 4.822 su un totale complessivo di tamponi pari a 215.404.

IL “MISTERO” DI BACOLI – Da segnalare il post del sindaco di Bacoli Josi Della Regione. “Sono molto felice che la Regione abbia annunciato che oggi (è riferito alla giornta del 4 giugno) ci siano stati zero casi positivi in Campania. Per senso istituzionale, in una fase così complicata per la nostra nazione, continuo ad evitare polemiche. È molto semplice scaricare sui sindaci ogni responsabilità. È molto semplice scaricare sui sindaci l’obbligo di attuare misure complicate (non ultima, quella sulla gestione delle spiagge libere). Senza risorse, senza personale. Avrei tanto da dire. Tantissimo. Ma va bene così, taccio: perché uno scontro istituzionale nuocerebbe soltanto ai cittadini. Accetto tutto, ripeto. Ma non permetto a nessuno di farmi passare per bugiardo. Per questo, per amore della verità, vi mostro la mail arrivatami stamattina dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord. Il 4 giugno alle ore 9:42 (nella foto a sinistra). Ed in cui mi viene ufficializzato il nuovo contagio. Evito di pubblicare l’allegato per tutelare la privacy del nostro concittadino. Perché vale più di ogni polemica. Lo abbraccio, nella speranza che possa guarire presto. Per il resto, non aggiungo altro. Ho promesso sempre assoluta trasparenza con tutti voi. E continuerò su questa strada. Senza mai nascondervi nulla. Sempre al vostro fianco. A vostra difesa. È dura, lo so. C’è tanto caos, tanto stress, tanta insofferenza, tanta paura. Ma, insieme, la vinciamo noi”.