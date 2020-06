Il gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha sequestrato, nel comune di Lettere, nell’area montuosa dei Monti Lattari, due piantagioni di “cannabis indica” ben mimetizzata dietro una fitta vegetazione. La scoperta è stata effettuata dai finanzieri della compagnia di Castellammare di Stabia in collaborazione con i colleghi della sezione Aerea di Napoli. Le 102 piante rinvenute, di altezza variabile tra i 180 e i 240 centimetri, erano ben protette da un sistema di recinzioni e di “offendicula” costruite “ad hoc”, mediante rovi di spine e palizzate di legno tese ad impedire l’accesso fisico nell’area interessata. Al termine, le Fiamme Gialle stabiesi hanno sequestrato gli arbusti di marijuana, che sono stati distrutti direttamente sul terreno dove erano coltivate in base alle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. Sono tuttora in corso le indagini per individuare i responsabili.