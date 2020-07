I carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano insieme a quelli del nucleo radiomobile della compagnia di Nola hanno arrestato per omicidio stradale un 18enne incensurato napoletano. Il ragazzo questa notte era alla guida di un’utilitaria in compagnia di un amico. Stavano percorrendo via Ottaviano a San Gennaro Vesuviano ed improvvisamente il 18enne ha perso il controllo dell’auto ed ha investito 6 persone che stavano chiacchierando davanti ad un negozio. A perdere la vita la 27enne Natalia Boccia che è deceduta durante il trasporto all’ospedale di Nola. In prognosi riservata ed in pericolo di vita risulta essere la 34enne Pasqualina Boccia. La donna – al settimo mese di gravidanza – ha dato alla luce una neonata che ora è in terapia intensiva all’ospedale di Sarno. L’altro ragazzo vittima dell’investimento e in pericolo di vita presso l’ospedale di Castellammare di Stabia è il 32enne Giacomo Muoio. Gli altri tre ragazzi della comitiva non sono fortunatamente in pericolo di vita ma comunque in prognosi riservata e ricoverati all’ospedale di Nola. I militari hanno sequestrato l’autovettura (con tutti i documenti in regola) e sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto avvenuto. Il 18enne è risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici ed ora è ai domiciliari in attesa di giudizio.