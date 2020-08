Coronavirus in Campania, 130 positivi in 24 ore: 59 sono contagi da rientro

Sono 130 i nuovi positivi al coronavirus rilevati in Campania: di questi, 59 sono i casi di rientro (44 dalla Sardegna, 15 da Paesi esteri). Lo rende noto l’Unità di crisi della Regione, segnalando anche due vittime. Secondo il bollettino, relativo a ieri e aggiornato alla mezzanotte scorsa, i 130 nuovi casi sono emersi da un totale di 3.631 tamponi eseguiti. Il totale delle vittime del covid in Campania sale a 445, quello dei guariti resta fermo a 4.373. Negli ultimi cinque giorni il numero di contagiati sale a 657, un’enormità considerando che in tutto il mese di maggio, nel pieno della prima fase dell’epidemia, i tamponi positivi furono 362. Adesso, solo nei primi 25 giorni del mese di agosto, sono già 1.243.