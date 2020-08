Due casi positivi a Cicciano e Casamarciano: rientravano dalla Grecia

(Nello Lauro – Il Mattino.it) – Due casi positivi al coronavirus in poche ore nel Nolano. Uno a Cicciano e l’altro a Casamarciano: entrambi sono due giovani che sono appena rientrati dalle vacanze in Grecia. “L’Asl mi ha appena contattato comunicandomi che abbiamo un nostro concittadino positivo al tampone Covid-19” dice il primo cittadino di Cicciano Giovanni Corrado. “Non c’è da preoccuparsi perché appena rientrato dalla Grecia, immediatamente si è sottoposto ad isolamento fiduciario insieme ai suoi familiari”. Stessa situazione a Casamarciano: “Purtroppo non siamo più covid-free” ha annunciato il sindaco Andrea Manzi. “Abbiamo un positivo, è un giovane proveniente dalla Grecia venerdì scorso ed è in isolamento. Chi ha avuto contatti con lui lo comunichi ai vigili, a me o al proprio medico curante”. Entrambi i primi cittadini hanno invitato le rispettive comunità alla calma, al rispetto delle regole di salvaguardia con i dispositivi di protezione e il distanziamento sociale.