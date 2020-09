La curva continua a crescere. Salgono ancora contagi in Campania: oggi ci sono 274 nuovi contagiati, 21 in più di ieri ma con 1.475 tamponi in meno effettuati. Un numero da record: mai così tanti sono stati i contagiati neanche nei giorni del lockdown. È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi regionale: su 6.104 test, 274 sono risultati positivi al tampone. Ci sono anche 50 guariti e una persona deceduta. Solo nel mese di settembre, così, il numero di contagiati sale a 4.604, 135 in più della somma dei positivi di febbraio, marzo e aprile, quando l’epidemia cominciò a mietere vittime anche in Campania.