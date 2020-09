OTTAVIANO – Sono partiti stamattina e proseguiranno nei prossimi giorni i test sierologici che individuano la presenza di anticorpi al coronavirus per gli alunni degli istituti comprensivi di Ottaviano. A darne notizia sono il sindaco Luca Capasso e l’assessore all’Istruzione Virginia Nappo, che spiegano: “Ci siamo attrezzati da tempo per i test sierologici agli alunni delle nostre scuole, in largo anticipo rispetto alle direttive del Governo: ora siamo pronti e siamo tra i primi in Campania a farli”. I test si stanno svolgendo in centri di analisi di Ottaviano, secondo un calendario prestabilito e gestito direttamente dal Comune. Avvengono in massima sicurezza e consentiranno uno screening utilissimo, prima dell’inizio dell’anno scolastico. Proseguono Capasso e Nappo: “Siamo consapevoli che bisogna tenere alta l’attenzione, ma allo stesso tempo possiamo affermare che l’amministrazione comunale ha fatto e sta facendo tutto il possibile per prevedere problemi e difficoltà. Distribuiremo mascherine a tutti gli alunni e abbiamo fornito tutti i plessi di igienizzante in ingente quantità. Ormai da mesi lavoriamo per una scuola sicura”.