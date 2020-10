Cicciano, cancellata la storica scritta del cinema Vittoria in via Marconi

CICCIANO (Nello Lauro) – C’era un volta il cinema Vittoria a Cicciano. Un ritrovo storico per la meglio gioventù ciccianese (e non solo) negli anni Settanta e Ottanta. E ora diventato un altro mito cittadino cancellato dal progresso. Da alcuni giorni sono cominciati le opere per un mini complesso residenziale in via Marconi a Cicciano nell’area in cui sorgeva l’ex cinema. Questa mattina è bastato qualche colpo di ruspa (e l’altro al cuore) per eliminare per sempre le scritte della struttura (una era Cinema Vittoria, l’altra era Cine-Bar) che erano presenti anche in alcune cartoline storiche e non solo di Cicciano e anche alcuni strumenti come un videoproiettore dell’epoca. Dopo i 9 pini abbattuti, la stella e la fontana del gemellaggio con Nadur (mai più trovata) di piazza Mazzini, la scritta di epoca fascista in corso Garibaldi, ora il cinema Vittoria (nulla da dire sul nuovo progetto anche perché la struttura era abbandonata e inutilizzata da anni). Un “reset” totale di storia cittadina senza che nessuno si sia preoccupato di preservare qualcosa per la memoria di un paese sempre più smemorato. E tra poco l’ex pastificio Russo potrebbe essere trasformato secondo un progetto di un privato in un parco residenziale da 104 appartamenti (consiglio di salvare l’insegna prima che scompaia). E le gocce di questa pioggia battente di questa giornata assomigliano a tante lacrime per un altro pezzo di storia che se ne va.