Torna l’ora solare, ecco quando le lancette tornano indietro di 60 minuti

Il conto alla rovescia per il ritorno all’ora solare è quasi terminato. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, sarà il momento di riportare le lancette indietro di 60 minuti. Il vantaggio sarà quello di poter dormire un’ora in più, ma si perderà un’ora di luce al pomeriggio (complice la stagione autunnale). Il buio dunque arriverà prima, ma in compenso si avreà più luce al mattino. L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo del 2021: tra sabato 27 e domenica 28 si farà il procedimento inverso riportando avanti le lancette degli orologi per tornare all’ora legale. Ma questa data potrebbe anche essere l’ultima volta di questa alternanza stagionale. Sono già due anni che si discute di questa cosa: nel 2018, infatti, l’Unione Europea ha promosso una consultazione tra i suoi cittadini per abolire definitivamente il cambio dell’ora. In quell’occasione il 76% dei votanti rispose favorvalmente. In realtà gli Stati membri non sono riusciti a trovare una posizione comune, tanto che i deputati di Strasburgo, nell’approvare la proposta della Commissione, hanno votato di rinviare l’adozione dal 2019 al 2021. Nel prossimo anno, quindi, ogni Paese – Italia compresa – sarà chiamato a scegliere se mantenere l’ora solare o abolirla del tutto. Chi ha scelto è invece la Francia, che ha già deliberato per dire addio definitivamente al cambio dell’ora.