Napoli, nasconde cocaina su un albero: scoperto e arrestato dalla polizia

Gli agenti del commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Cupa Carbone una persona che stava nascondendo qualcosa su un albero. I poliziotti l’hanno raggiunto e bloccato trovando, sul ramo della pianta, una scatolina in metallo rivestita di foglie di plastica contenente un involucro con 8 grammi circa di cocaina. M. M., 42enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.