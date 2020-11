Gli agenti del commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Claudio Miccoli un’autovettura in cui hanno rinvenuto 13 pacchi di mascherine, per un totale di 390 pezzi. Il conducente ha dichiarato di averle acquistate da uno sconosciuto nel quartiere Vasto, ma i poliziotti hanno accertato che i dispositivi di protezione, del valore di circa 1000 euro, erano stati rubati il 10 novembre scorso nei pressi del Centro Direzionale dal bagagliaio di un veicolo. Per tale motivo, G.R., 43enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione mentre la refurtiva è stata restituita al proprietario.