Cicciano, ordigno esplode nella notte: danneggiato un bar

CICCIANO (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Un boato che ha squarciato il profondo silenzio della notte. Erano circa le 2,30 quando un potente ordigno è esploso davanti ad un bar in via Marconi a Cicciano, in pieno centro cittadino. L’esplosione ha danneggiato oltre alla saracinesca, anche il bancone e i vetri interni dell’esercizio commerciale con danni per alcune migliaia di euro. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Nola e gli artificieri che, dopo i rilievi del caso, hanno avviato le prime indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.